Shoppen met de bankpas van een hoogbejaard slachtoffer - wie is deze vrouw?

Een hoogbejaard slachtoffer uit Amsterdam Zuidoost wordt midden op de dag het slachtoffer van een gewiekste babbeltruc, waarbij haar bankgegevens en bankpas worden gestolen. Vrijwel direct nadat een zogenaamde bankmedewerker bij haar thuis alles heeft afgehaald, is er al voor bijna 2000 euro gespendeerd, waaronder bij luxe winkels in de PC Hooftstraat. Wie is deze vrouwelijke verdachte die pint en op de PC Hooft diverse goederen koopt?

Omschrijving

Vrouw

De politie is op zoek naar de identiteit van een vrouwelijke verdachte: eerst neemt zij voor 500 euro geld op bij de geldautomaat aan de Van Baerlestraat. Ook koopt de vrouw voor 1500 euro aan goederen bij twee luxe winkels aan de PC Hooftstraat. Ze rekent af met de gestolen bankpas.

Signalement

- vrouw

- ongeveer 20 tot 40 jaar oud

- vol en stevig postuur

- licht getinte huidskleur

- draagt opvallend veel (oog)make-up en lippenstift

- draagt een neuspiercing (ring)

- lang donker haar, mogelijk een pruik

- draagt een kwarte crop top met rode oprduk

- draagt een lichtblauwe skinny jeans met daaronder zwart/witte gympen

- lange witte (nep)nagels

- draagt tijdens het pinnen een zonnebril

Vragen

Herkent u vrouw op de beelden of heeft u andere informatie in deze zaak, zoals de babbeltruc? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.