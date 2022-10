Steekincident - Mosae Forum - Maastricht

Op maandagavond 17 oktober jl. is bij Mosae Forum in Maastricht een 20-jarige man gestoken en mishandeld. In het onderzoek naar dit incident zijn meerdere verdachten in beeld gekomen. Deze verdachten zijn vastgelegd op de camerabeelden van Stadstoezicht. In overleg met het Openbaar Ministerie moeten deze beelden in eerste aanleg geblurd vrijgegeven worden. Dit omdat de verdachten mogelijk nog minderjarig zijn. De verdachten krijgen 14 dagen de tijd om zich te melden bij de politie. Doen ze dat niet, dan worden de beelden ongeblurd vrijgegeven.

Omschrijving

Het slachtoffer liep die avond samen met zijn vriendin door het centrum van Maastricht, wanneer hij ziet dat een groepje jongeren een meisje mishandelt. Wanneer hij tussenbeide komt, ontstaat er een vechtpartij tussen de man, zijn vriendin en de groep jongeren. De man en zijn vriendin kiezen er in eerste instantie voor om weg te gaan, maar de man besluit even later toch verhaal te halen bij de groep jongeren. Daarop wordt hij mishandeld en gestoken. Dit alles gebeurde rond 20:15 uur in de buurt van Mosae Forum.

Onderzoek

De politie heeft vervolgens onderzoek opgestart en meerdere personen komen naar voren. Twee personen lijken een aanzienlijke rol te hebben gespeeld bij de mishandeling/steekincident. Zij blijken te zijn vastgelegd op de beelden van Stadstoezicht. Deze geblurde beelden worden nu vrijgegeven om tot herkenning van de verdachten te komen.

Signalement:

De twee verdachten droegen opvallende kleding/schoeisel. Zo droeg de ene verdachte grijs/witte schoenen van het merk Nike. Deze waren voorzien van een zwart Nike-logo. De andere verdachte droeg een zwarte broek van het merk Adidas met rode strepen op de zijkant.

Tips of informatie?

Herkent u een van de verdachten? Heeft u meer informatie over hun identiteit of verblijfplaats? Neem dan contact op via 0800-6070, vul onderstaand tipformulier in of bel anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).