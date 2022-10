Welke man vernielde op de Binnen Wieringenstraat opzettelijk een scooter?

Op 27 juni 2022 moeten een scooter en enkele fietsen op de Binnen Wieringerstraat in Amsterdam het ontgelden. In die vroege ochtend, omstreeks 07:15 uur, wordt een geparkeerde scooter moedwillig en opzettelijk omgeduwd door een nog onbekende man. De politie deelt deze beelden, in de hoop er achter te komen die deze man is. Kijkt u mee?

Omschrijving

Door deze totaal onnodige actie is de scooter zwaar beschadigd en is er flinke schade ontstaan voor de eigenaar van de scooter, namelijk voor ruim 1200 euro. Ook daarna gaat de man nog even door met zijn vernielzuchtige gedrag en trekt hij, terwijl hij richting de Haarlemmerdijk loopt, nog enkele fietsen omver.

Signalement

De man kan als volgt worden omschreven:

- Man

- Lichte huidskleur

- Ergens tussen de 25 tot 45 jaar oud

- Een klein en gezet postuur

- Kort geschoren, kalend haar aan de achterzijde met een zwart petje

- Droeg een bruin/legergroen vest of jas

- Zwarte strakke broek

- Zwarte sneakers met witte details

Vandalisme

Het is natuurlijk nooit leuk als jouw bezit door iemand kapot wordt gemaakt, zeker als dit opzettelijk lijkt te zijn gedaan. De schade die ontstond aan de scooter is fors. Ook schopt de man tegen andere fietsen aan en trekt hij enkele omver. De aanleiding is compleet onbekend, en het geheel heeft een vandalistisch karakter. Van de fietsen is de schade onbekend, omdat er geen aangifte of melding van is gedaan. Hoe slecht iemand zijn ochtend ook is, dat kan nooit een excuus zijn om andermans goederen zodanig te vernielen. Daarom we graag weten wie deze man is.

Vragen

Herkent u de man op de beelden of heeft u andere informatie in de zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.