Wie is de man die hier op beeld diverse ringen steelt?

Omschrijving

Op dinsdag 24 mei 2022 komt een klant binnenkomen die zegt dat hij geïnteresseerd is in een ring en andere sieraden. De eigenaar moet hiervoor een enkele keer achter in de winkel kijken, waardoor er even geen zicht is op de klant en op de sieraden. Bij het afrekenen werkt de bankpas van de verdachte niet en hij verlaat de winkel, zogenaamd om thuis contant geld op te halen. De man komt niet meer terug. Begrijpelijk, als je beseft dat de man twee standaarden met ringen heeft gestolen.

Signalement

In deze zaak is er sprake van een verdachte, die als volgt kan worden omschreven:

- man;

- ongeveer 40 tot 45 jaar oud;

- licht getinte huid;

- normaal postuur;

- ongeveer 1.72 meter lang;

- donker kort haar met inhammen aan de voorkant;

- doorkomend baardje en snor;

- hij droeg een donkerblauwe bodywarmer,

- daaronder droeg hij een spijkerblouse met gescheurde plek om de rechter bovenarm;

- spijkerbroek met daaronder donkere schoenen;

- een camera op zijn borst;

- zwarte rugzak op zijn rug.

Vragen

Herkent u de verdachte op de beelden of heeft u andere informatie in deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.