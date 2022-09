Tankstation overvallen door man met vuurwapen

Omschrijving

In eerste instantie loopt de vermoedelijke overvaller het Gulf-filiaal voorbij en gaat hij er schuin tegenover een snackbar binnen. Daar is behalve zijn beeltenis ook zijn stém opgenomen. Zonder iets te kopen, ging de man naar buiten en even later verscheen hij in de tankshop.



Vuurwapen

De aanwezige medewerker van het tankstation werd met een vuurwapen bedreigd, waarna de dader met onder meer een aantal pakjes sigaretten en geld aan de haal ging.

Herkent u de man op de camerabeelden of heeft u een idee wie hij zou kunnen zijn, geef het alstublieft door aan de politie. Anoniem tippen kan als u dat wil bij Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of online.