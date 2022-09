De afgelopen maanden zijn er meerdere woningen, supermarkten en winkels overvallen in Almere Haven. Daarbij gingen de daders geweld niet uit de weg. De recherche onderzoekt alle zaken en heeft aanwijzingen om te denken dat er een verband is tussen de overvallen. Mogelijk is er sprake van dezelfde dadergroep.

Omschrijving

Alle negen overvallen (periode 28/12/21 - 20/06/2022) zijn gepleegd in het stadsdeel Almere Haven. Inmiddels zijn er twee verdachten aangehouden, maar de recherche is op zoek naar méér betrokkenen. Om het onderzoek verder te helpen, wil de recherche onder meer graag weten wie de personen zijn die op camerabeelden te zien zijn bij een woningoverval 5 mei 2022 aan de Klipgriend.

Poging woningovervallen

Op dinsdagavond 28 december 2021 werd rond 21.30 uur hard op de deur van een woning aan de Kimwierde gebonsd. Toen de bewoonster niets vermoedend opendeed, stormde twee gemaskeerde mannen de woning binnen. Nadat zij zeer korte tijd in de woning waren, vertrok het tweetal zonder buit in onbekende richting.

Op dinsdagavond 19 april 2022 is het weer raak aan de Kimwierde. Er wordt weer rond 21.30 uur aangebeld bij een woning aan de Kimwierde. Het gaat nu om een andere woning, maar in hetzelfde appartementencomplex. Als de bewoonster de deur opent wordt zij direct geconfronteerd met een gewapende verdachte die haar bedreigt. Het lukt de verdachte niet om de woning in te komen, want een huisgenoot schiet te hulp. De verdachte slaat hierna op de vlucht..

Woningoverval met geweld

Op donderdagmiddag 5 mei is er een gewapende woningoverval aan de Klipgriend. De drie mannen in donkere kleding bedreigden de bewoners met verschillende wapens. Niet veel later gingen zij er weer vandoor. Hun vervoersmiddel viel op: ze vertrokken namelijk met drie mannen op een lichtkleurige scooter. In de nacht van vrijdag 6 op zaterdag 7 mei werd de scooter die mogelijk betrokken was bij de overval in de brand aangetroffen op de Markenlaan.

Onderaan deze pagina zie je de verdachten op de scooter.

Overvallen winkels en casino met geweld

Ook bij meerdere overvallen op winkels lieten de daders zien geweld niet te schuwen. Zoals bij de overval op een casino aan de Sluiskade op dinsdagavond 15 februari . Hier bedreigden twee mannen de aanwezige mensen met wapens. De twee daders vluchtte met een onbekend geldbedrag in onbekende richting. De mogelijk gebruikte scooter werd ’s nachts om 03:05 uur uitgebrand teruggevonden in een tunnel aan het Montessoripad.

Zaterdagmorgen 30 april vond er een gewapende overval plaats op een drogisterij aan De Brink in Almere. Dankzij twee alerte burgers kon toen direct een 15-jarige jongen uit Lelystad op heterdaad worden betrapt en aangehouden.

In de nacht van zondag 19 op maandag 20 juni rond 2 uur ’s nachts vond er een overval plaats op een bakkerij aan de Kruisstraat in Almere. Een medewerkers werd hier met een wapen bedreigd door drie mannen. De medewerker werd geboeid achter gelaten in de bakkerij. Het drietal vertrok in onbekende richting.

Gewapende overvallen supermarkten

Ook supermarkten zijn het doelwit van deze dadergroep. Op 31 januari vond een gewapende overval plaats op een supermarkt aan de Markenlaan. De dader werd hierbij buiten onderuit geschopt door een alerte omstander. De dader weet er zonder buit vandoor te vluchten.

Op 12 maart vond de tweede poging plaats op dezelfde supermarkt aan de Markenlaan. Dit keer bedreigden twee overvallers de medewerkers met wapens en wisten ze er met de buit vandoor te gaan.

Op 29 april werd er weer geprobeerd om een supermarkt te overvallen, dit keer op Meerveldplein. De dader gaat er hierbij zonder buit weer vandoor.