Pinner gezocht na bankhelpdeskfraude

De politie is op zoek naar een verdachte die vrijdag 1 juli 2022 rond 15:15 uur met een gestolen bankpas een groot geldbedrag opnam bij het pinautomaat aan de Van Nesstraat in Haarlem. De pas was kort daarvoor ontvreemd uit Spaarndam. Wie is de man op de beelden?

Omschrijving

Op vrijdag 1 juli werd een 69-jarige vrouw uit Spaarndam in de middag opgebeld door een zogenaamde ‘bankmedewerker’. Er zou een verdachte transactie hebben plaatsgevonden op haar rekening. Om geld veilig te stellen had de ‘medewerker’ verschillende zaken nodig, waaronder haar bankpas en pincode. Deze goederen zouden snel vanuit de bank door een koerier worden opgehaald. Kort daarna kwam een man aan de deur om de spullen op te halen. Nadat de koerier was vertrokken, vertrouwde de vrouw het toch niet en probeerde ze de rekening te blokkeren. Helaas was het al te laat en was met de pinpas van het slachtoffer al een groot geldbedrag opgenomen bij een geldautomaat aan de Van Nesstraat in Haarlem.