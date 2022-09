Wie herkent brandstichter?

Laatste update: 28-09-2022 | 15:45 Zaaknummer: PL1100-2022166047 Datum delict: 14-08-2022 Plaats delict: Zaandam

Op de hele vroege ochtend van zondag 14 augustus omstreeks 03.00 uur loopt een man in de richting van een woning aan de A.F. de Savornin Lohmanstraat te Zaandam. In zijn hand een zwart wit geblokte plastic tas. Vijf minuten later loopt hij met versnelde pas hij terug, via de Dominee Baxstraat in de richting van de Peperstraat, terwijl bij de woning brand is gesticht. In de woning ligt een vrouw te slapen die ternauwernood aan de vlammen kan ontsnappen. De plastic tas van de man is op het tweede beeld aanmerkelijk leger. Wie herkent deze man?