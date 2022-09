Wie herkent deze inbreker?

Zondagochtend 7 augustus rond 10:40 uur hebben twee mannen ingebroken bij een woning aan de Dennenlaan. De politie hield kort daarna in de buurt een 29-jarige man uit Amsterdam aan. De andere inbreker wist te ontkomen en naar hem is de politie op zoek. Weet u wie dit is?

Vragen

- Herkent u de verdachte of heeft u een idee wie het zou kunnen zijn? Misschien de persoon in combinatie met de aangehouden man die op een zomerdag een dikke lange bruine jas droeg.

- Heeft u de verdachte in de omgeving gezien op de ochtend van 7 augustus 2022 en nog niet gesproken met de politie?

- Of heeft u een camera in de buurt van de Dennenlaan en beeldmateriaal van de verdachte?



Neem contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of bel anoniem met 0800-7000 Meld Misdaad Anoniem. Ook kun je de tips toesturen via het onderstaande tipformulier.