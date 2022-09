We zijn op zoek naar deze twee mannen: herkent u (een van) hen op de bijgaande foto's? De mannen worden nu geblurd vertoond. Ze worden in de gelegenheid gesteld om zichzelf te melden bij de recherche in Zandvoort. Doen zij dat niet, dan zullen binnenkort hun foto's ongeblurd worden vertoond.

Vragen

* Wie herkent deze mannen of één van deze mannen?

* Wie heeft informatie over de fietsen waar de mannen op reden?

* Wie kan de recherche in Zandvoort helpen in dit onderzoek?

* Herkent u de mannen maar blijft u liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem, via tel.nr. 0800-7000.