Bankpasfraude na babbeltruc parkeerkaartje

Omschrijving

De dame loopt op woensdag 23 maart rond 13.30 uur een rondje met haar hond over de Admiralengracht in Amsterdam-West wanneer zij wordt aangesproken door een man. Hij vertelt problemen te hebben met het kopen van een parkeerkaartje omdat de automaat geen contant geld accepteert. Hij vraagt of de vrouw bereid is om haar bankpas te gebruiken in een parkeerautomaat. Omdat de man direct aangeeft de vrouw daar contant geld voor te geven, heeft de vrouw geen argwaan. Ze is altijd alert, maar de man komt erg vriendelijk en betrouwbaar over waardoor ze besluit hem te helpen. Nadat de vrouw haar bankpas heeft gebruikt voor de betaling in de parkeerautomaat kletsen ze nog wat en zegt de man haar vriendelijk gedag.

De volgende ochtend komt de vrouw tot de ontdekking dat zij haar bankpas mist. Als ze haar bankrekening bekijkt dan ziet ze tot haar grote schrik dat er 2000 euro van haar rekening is verdwenen. Op basis van camerabeelden blijkt dat er de dag ervoor kort na het contact met de man bij de parkeerautomaat al geld van haar rekening is gehaald. Tussen woensdagmiddag 23 en donderdagochtend 24 maart is er op drie locaties geld opgenomen met de bankpas. Van de opnames aan de Westerstraat en de Osdorper Ban zijn camerabeelden. Het is niet zeker of de man die het geld opneemt ook de man is die de bankpas van de vrouw heeft meegenomen bij de babbeltruc.

Signalement verdachte

In deze zaak is er sprake van in ieder geval één verdachte (de man die geld opneemt met de bankpas) .Het is niet zeker of dit ook de man is die de bankpas van de vrouw afhandig heeft gemaakt. In deze zaak richten we ons daarom primair op de verdachte die op de camerabeelden te zien is. Zijn signalement:

- Man tussen de 35-40 jaar;

- Licht getinte huidskleur;

- Tussen de 1.80 en 1.85 meter lang;

- Stevig postuur;

- Donker haar en donkere baard;

- Draagt op de beelden blauw/wit gestreept overhemd, blauwe spijkerbroek met gaten en zwarte schoenen met een opvallend gouden opdruk op de lip van de schoen.

Informatie delen

Herkent u de man op de beelden of heeft u andere informatie in deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.