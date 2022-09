Diefstal bankpas middels babbeltruc Slotermeer

De politie is op zoek naar een man die ervan verdacht wordt op dinsdag 26 april 2022 omstreeks 13:50 uur bij een woning in Slotermeer in Amsterdam Nieuw-West een bankpas te hebben gestolen. Er zijn beelden van de verdachte voor en in het betreffende appartementencomplex.

Omschrijving

Die dinsdagmiddag wordt er bij het 75-jarige slachtoffer aangebeld. Zo’n 10 minuten later wordt er bij het slachtoffer op de deur geklopt. Het slachtoffer opent haar voordeur en ziet een jonge man staan. Deze man heeft een pakketje in zijn hand en zegt dat hij deze komt afleveren. Als het slachtoffer aangeeft niets besteld te hebben, toont de man haar het adreslabel, met haar voor en achternaam er op. Maar voordat hij het pakket mag overhandigen, moet het slachtoffer een klein bedrag betalen, middels de pin. Het slachtoffer twijfelt en wil liever contact betalen, maar gaat uiteindelijk toch akkoord. Ze krijgt een pinapparaat aangeboden. De vrouw gebruikt haar bankpas en toetst haar pincode in. De betaling lukt niet. Als het ook de tweede keer niet lukt, zegt de onbekende man dat ze de bankpas maar even aan hem moet geven. Het slachtoffer overhandigt haar bankpas en hij probeert opnieuw te betalen. De betaling lukt nu wel. Ogenschijnlijk geeft de man dezelfde bankpas terug aan het slachtoffer en overhandigt het pakketje. Als de man weg is, opent het slachtoffer het pakketje met daarin een brief van een ouderenstichting en een cadeaubon. Pas de volgende dag krijgt het slachtoffer een verontrustende mail van haar bank. Haar saldo is ineens verhoogd met 4000 euro. Als het slachtoffer wil inloggen met internetbankieren, en daarvoor haar bankpas nodig heeft, ziet ze tot haar grote verbazing dat zij niet haar eigen bankpas meer heeft, maar die van een ander. Zij laat direct haar bankrekening blokkeren, waarmee ze hoogstwaarschijnlijk weet te voorkomen dat er geld kan worden afgeschreven.

Signalement verdachte

Het slachtoffer beschrijft deze man die bij haar aan de deur stond als volgt:

- Licht getinte huidskleur;

- Ongeveer 18 jaar tot 25 jaar oud;

- Ongeveer 165 tot 170 centimeter lang;

- Mager postuur;

- Droeg een mondkapje, een donker petje, witte sneaker en donkere kleding met een opvallend rood shirt onder zijn zwarte Nike-jack.

De verdachte komt voor het eerst in beeld op het moment dat hij voor de centrale toegangsdeur van het appartementencomplex staat. Hij houdt daarbij een pakketje vast. De nep-bezorger belt - buiten het zicht van de camera - aan en kan even later doorlopen. Hij loopt meteen door naar de rechter deur en verdwijnt uit het zicht. Een kleine tien minuten later is de nog onbekende man weer te zien bij het verlaten van het pand. Het pakket draagt hij dan niet meer bij zich.

Informatie delen

Herkent u de man op de beelden of heeft u andere informatie in deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.