Diefstal telefoons Reguliersdwarsstraat

In de nacht van vrijdag 1 op zaterdag 2 juli 2022 zijn korte tijd na elkaar twee mannen in de Reguliersdwarsstraat van hun telefoons bestolen. De mannen werden slachtoffer van tassen- en zakkenrollerij, hierbij was in ieder geval één dezelfde persoon betrokken. Deze verdachte opereerde bij één van de diefstallen met iemand anders en dit incident staat op beeld.

Omschrijving

Een jong stel is aan het stappen in de Reguliersdwarsstraat. Als de man en de vrouw even op een bankje zitten, worden zij aangesproken door twee onbekende mannen (verdachte 1 en verdachte 2). De verdachten spreken het stel aan in de Engelse taal, verdachte 1 spreekt een heel klein beetje Nederlands. Omdat het koud is, biedt verdachte 2 de vrouw een aantal keer zijn jas aan. Ondanks het feit dat de vrouw aangeeft zijn jas niet te willen, blijft verdachte 2 aandringen. Hierop loopt het stel weg en blijven voor de ingang van een club in de straat staan. De man werkt bij deze club, maar is op dat moment vrij. Dan komen verdachte 1 en verdachte 2 opnieuw naar het stel toe, verdachte 2 biedt wederom zijn jas aan. Verdachte 1 staat dan vlak bij de man en blijft het stel aanspreken. Vervolgens probeert de man de twee verdachten weg te duwen bij zijn vriendin vandaan. Op een gegeven moment lopen verdachte 1 en verdachte 2 weg. Ze steken de straat over en gaan daar andere mensen lastig te gaan vallen. Als de man kort daarna zijn telefoon uit zijn tas wil pakken, merkt hij dat de telefoon weg is. Hij heeft meteen door dat verdachte 2 hem waarschijnlijk eerder heeft afgeleid zodat verdachte 1 de telefoon uit zijn tas kon stelen. Helaas zijn beide verdachten op dat moment niet meer in de buurt. Omdat de man werkzaam is bij de club waar de diefstal voor de deur is gebeurd, weet hij dat daar camera’s hangen en hij gaat direct de beelden bekijken. Op die beelden is de afleidingsmanoeuvre en vermoedelijke diefstal te zien.

Later hoort de man dat eerder die nacht een collega van hem óók in de Regulierdwarsstraat van een telefoon is bestolen. Hij stuurt screenshots van verdachte 1 en verdachte 2 en de collega herkent verdachte 2 meteen als de persoon die waarschijnlijk zijn telefoon heeft weggenomen.

De collega is wel aan het werk en staat in zijn pauze even buiten. Op straat neemt hij afscheid van iemand en hij knuffelt deze persoon daarbij. Vervolgens komt verdachte 2 opeens naar hem toe lopen en slaat zijn armen om hem heen. Het lijkt alsof verdachte 2 de collega ook wil knuffelen. Verdachte 2 zegt daarbij iets in het Spaans, de collega begrijpt hem niet. Direct daarna loopt verdachte 2 weg. Wanneer de collega zijn telefoon uit zijn zak wil pakken om een berichtje te versturen, merkt hij dat deze weg is. In eerste instantie denkt hij nog dat de telefoon misschien in de club ligt, maar dat blijkt niet het geval te zijn. Al snel realiseert hij zich dat hij vermoedelijk bestolen is door de man die hem wilde knuffelen en dat het knuffelen een afleidingsmanoeuvre was. Hij herkent verdachte 2 later dus ook op de beelden van de andere diefstal.

Signalement verdachten

Verdachte 1 wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij de tassenrollerij, verdachte 2 bij zowel de tassen- als zakkenrollerij. Hun signalementen:

Verdachte 1

- Man;

- Tussen de 20 en 30 jaar oud;

- Lichte tot licht getinte huidskleur;

- Donker haar, donkere snor en baardje.

Verdachte 2

- Man;

- Tussen de 20 en 30 jaar oud;

- Lichte tot licht getinte huidskleur;

- Donker haar, donker snorretje en baardje.

Informatie delen

Herkent u de mannen op de beelden of heeft u andere informatie in de zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.