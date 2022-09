Mishandeling barkeeper restaurant Damrak

De politie is op zoek naar een man die ervan verdacht wordt op donderdag 28 juli 2022 omstreeks 14:15 uur in een restaurant gevestigd aan het Damrak in het centrum van Amsterdam een barkeeper te hebben mishandeld en deelt beelden van de verdachte.

Omschrijving

Het slachtoffer is die middag aan het werk achter de bar van een restaurant aan het Damrak. Een voor hem onbekend persoon loopt de zaak binnen en vraagt in het Engels of hij achter de bar zijn handen kan wassen. De barkeeper geeft aan dat dat niet kan. Ook het gebruik van het toilet of de servetten aan de bar zijn voorbehouden aan klanten: de man mag gebruik maken van het toilet of de servetten als hij een consumptie koopt. De barkeeper gaat verder met zijn werkzaamheden, als ineens uit het niets de stapel servetten op hem af komt – gegooid door de man die eerder zijn handen wilde wassen. De barkeeper zegt tegen de man dat hij de zaak moet verlaten. Dan volgt er een scheldpartij van de man en de barkeeper moet het ontgelden. Als de medewerker de man naar buiten begeleidt, voelt hij plotseling een klap tegen zijn hoofd. Tot drie keer toe geeft de man forse stoten tegen de zijkant van zijn gezicht. Dan verlaat de man het restaurant en verdwijnt uit het zicht.

Pas dan beseft het slachtoffer wat er gebeurd is en voelt hij zich niet goed. Hij belt de hulpdiensten en die adviseren hem langs het ziekenhuis te gaan. Daar blijkt dat de barkeeper een hersenschudding heeft opgelopen.

Signalement verdachte

De verdachte van de mishandeling kan als volgt worden omschreven:

- Man;

- Donker getinte huidskleur;

- Tussen de 20 en 30 jaar oud;

- Rond de 1.75 meter lang;

- Normaal postuur;

- Kort, zwart haar;

- Droeg een donkerkleurige schoenen, een zwarte rugzak, een lichte jeans en een grijs/wit capuchonvest met zwarte mouwen;

- Sprak in de Engelse taal.

Informatie delen

Herkent u de man op de beelden of heeft u andere informatie in deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.