Mishandeling conducteur NS treinstation Science Park

Zondagavond 27 februari 2022 is een conducteur van de NS tijdens zijn dienst mishandeld. Op treinstation Science Park belaagd een nog onbekende jongen hem naar aanleiding van een conflict over de controle van vervoersbewijzen. Deze verdachte krijgt twee weken de tijd zich bij de politie te melden voordat herkenbare beelden met het publiek gedeeld worden.

Omschrijving

De conducteur controleert die avond tussen station Diemen en station Science Park de vervoersbewijzen van reizigers. Een groepje van drie jongens blijkt niet te hebben ingecheckt, wel hebben ze drie OV-kaarten bij zich. Deze kaarten houdt de conducteur bij zich terwijl hij op station Science Park het aankomst- en vertrekproces gaat begeleiden. Als hij de trein verlaat, komt één van de jongens achter hem aan en roept dat de jongens hier de trein uit gaan en hun OV-kaarten terug willen hebben. De conducteur antwoordt dat ze de kaarten niet op dat moment terug kunnen krijgen als ze op Science Park uit de trein gaan, omdat de verdere afhandeling van het niet-inchecken op station Amsterdam Centraal zal plaatsvinden. Daar zullen de jongens hun OV-kaart en een boete krijgen. Vervolgens loopt de conducteur weg om het vertrekproces uit te voeren. Als de conducteur samen met een collega over het perron loopt, wordt hij belaagd door de jongen die hem eerder aansprak. Deze jongen slaat hem tenminste twee keer met kracht in zijn gezicht en geeft de conducteur ook een trap. Daarna gaat de jongen weg. Onderzoek van de recherche naar de mishandeling heeft vooralsnog niet tot de identiteit van de verdachte geleid.

Twee weken de tijd

De verdachte is gefilmd in zowel de trein als op het perron. Op de beelden in de trein is zijn gezicht goed te zien. Omdat de verdachte vermoedelijk minderjarig is, krijgt hij twee weken de tijd om zich bij de politie te melden voordat de beelden herkenbaar getoond worden.

Informatie delen

Bent u de verdachte op de beelden? Meld u zich dan bij de politie. Weet u wie de man op de beelden is of heeft u andere informatie in de zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.