Openlijke geweldpleging Weteringschans

In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 juni 2022 worden twee jonge toeristen op de Weteringschans grof mishandeld. De slachtoffers zien een groepje jongens een scooter vernielen, spreken de groep aan en veranderen vervolgens zelf in het doelwit van geweld.

Omschrijving

De slachtoffers zijn rond 04.10 uur die nacht onderweg naar hun hotel als zij op de Weteringschans vier jongens een scooter zien vernielen, onder andere met een verkeersbord. Ze besluiten hier iets van te zeggen en één van de slachtoffer wordt dan vrijwel direct buiten bewustzijn geslagen. Daarna vallen de jongens ook het andere slachtoffer aan. Hij krijgt klappen, valt op de grond en wordt daar verder mishandeld. Terwijl dit slachtoffer op de grond ligt, hoort hij een scooter op zich af komen rijden en voelt hoe de scooter hem aanrijdt. En hier blijft het niet bij: ook het andere slachtoffer wordt overreden terwijl hij op de grond ligt. Omstanders grijpen ondertussen in en de vier jongens slaan, onder andere op de scooter, op de vlucht in de richting van het Rijksmuseum.

Een getuige van het heftige incident ziet kort na de mishandeling op de Van Baerlestraat het groepje weer rondlopen. Als één van de jongens hem ook herkent, zegt hij iets dreigends en komt vervolgens naar de getuige toelopen. De getuige voelt zich geïntimideerd, maar weet de jongens toch af te schrikken en ze gaan er dan opnieuw vandoor.

Vooralsnog is onbekend wie de vier jongens zijn. Omstanders wisten het kenteken van de gebruikte scooter op de foto te zetten en het betreft een leenscooter. Onderzoek naar het kenteken heeft helaas niet tot de identiteit van (een van) de verdachten geleid.

Signalement verdachten

De mishandeling zelf staat niet op beeld, maar camera’s leggen wel vier verdachten op straat vast. De vier lopen op dat moment langs een geldautomaat op de Van Baerlestraat, dit is rond het tijdstip dat zij een confrontatie hadden met de getuige.

Het gaat om vier jongens van rond de 18 jaar oud. Eén van de jongens heeft een lichte huidskleur en zwart haar plat op zijn voorhoofd. Een ander heeft een lichte huidskleur en donkerblond, langer haar. De derde heeft een getinte huidskleur en de laatste verdachte een lichte.

Informatie delen

Herkent u de mannen op de beelden of heeft u andere informatie in de zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.