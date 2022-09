Pinnen met gestolen bankpas in Amsterdam en Almere

Een 73-jarige vrouw uit Amsterdam is eerder dit jaar slachtoffer geworden van bankhelpdeskfraude. Op dinsdag 31 mei 2022 en woensdag 1 juni 2022 is er door criminelen voor bijna 20.000 euro afgeschreven van haar bankrekeningnummer.

Omschrijving

Op dinsdag 31 mei 2022 rond 15.00 uur wordt het slachtoffer op haar huistelefoonnummer gebeld door een nep-bankmedewerker met de naam Jurjen van Gent. Deze medewerker vertelt haar dat er is geprobeerd om een bedrag van 1100 euro van haar rekening af te schrijven voor Oekraïne. De nep-bankmedewerker vond dat verdacht en daarom belde hij haar, net zoals vele andere klanten, op. Er zouden al vijftig andere aangiftes binnen zijn gekomen voor fraude. De nep-bankmedewerker zou samenwerken met een zekere rechercheur genaamd Marjolein Willems.

De nep-bankmedewerker vraagt aan het slachtoffer hoeveel geld ze op haar rekening heeft staan. Deze vraag beantwoordt zij waarna de nep-bankmedewerker haar ook vraagt hoe het mogelijk is dat er zonder haar toestemming geld zou worden overgeschreven naar Oekraïne.

De nep-bankmedewerker vraagt vervolgens aan het slachtoffer of ze haar daglimiet wil verhogen van tweeduizend euro naar vierduizend euro. Dit doet zij dan ook via haar bankierenapp. Als ze dat gedaan heeft, versnelt de nep-bankmedewerker het gesprek en praat hij met haar over van alles en nog wat behalve haar bankzaken. De nep-bankmedewerker vertelt haar nog wel dat hij een nieuwe bankpas voor haar moet aanvragen en geeft haar alvast de pincode. Ook vertelt de nep-bankmedewerker haar dat haar huidige bankpas wordt opgehaald en dat ze nieuwe bankpas een dag later ontvangt. Vervolgens hoort het slachtoffer een ingesproken bericht waar ze de pincode van haar huidige bankpas inspreekt.

Rond 16.00 uur verschijnt er een nep-bezorger van PostNL voor de deur van het slachtoffer. Deze man haalt de bankpas van het slachtoffer op. Het slachtoffer beschrijft deze man als volgt:

- Man;

- Donker getinte huidskleur;

- 30-40 jaar oud;

- Ongeveer 1.70m-1.75 meter lang;

- Slank/tenger postuur;

- Donker kort haar;

- Polo shirt van PostNL (PostNL logo op de borst aan de linkerkant);

- Lange broek.

Terwijl de nep bezorger van PostNL haar bankpas ophaalt, is het slachtoffer nog steeds telefonisch aan de lijn met de nep-bankmedewerker. De nep-bankmedewerker stelt haar nog een paar beoordelingsvragen en verbreekt daarna de verbinding. Het slachtoffer voelt dat er iets niet klopt maar kan gezien het tijdstip haar bank dan telefonisch niet meer bereiken.

Op woensdag 1 juni 2022 belt het slachtoffer met haar bank omdat ze haar nieuwe bankpas nog niet heeft ontvangen. Het slachtoffer moet te lang wachten en besluit naar een filiaal te gaan. Daar kunnen ze haar niet direct helpen en geven haar een telefoonnummer mee. Wanneer het slachtoffer een echte bankmedewerker aan de telefoon spreekt, hoort ze dat er meerdere afschrijvingen zijn geweest van haar bankrekening nadat haar bankpas is opgehaald door de nep-bezorger van PostNL.

Signalement verdachten

Er zijn beelden verschillende transacties in zowel Amsterdam als Almere met de gestolen bankpas van het slachtoffer. Hierop zijn de volgende verdachten te zien:

Signalement verdachte 1:

- Donker getinte huidskleur;

- Gouden jas met donkere mouwen;

- Donkere broek;

- Blauw mondkapje;

- Witte sneakers;

- Mobiele telefoon in de hand.

Signalement verdachte 2:

- Donker getinte huidskleur;

- Zwarte trainingspak;

- Witte sokken;

- Badslippers;

- Mobiele telefoon in de hand.

Signalement verdachte 3:

- Lichte huidskleur;

- Rode pet met witte opdruk;

- Licht getinte huidskleur;

- Zwarte gewatteerde jas;

- Donkere broek.

Informatie delen

Herkent u de mannen op de beelden of heeft u andere informatie in de zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.