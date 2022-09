Getuigen van schietpartij Wolphaertsbocht gezocht

Omschrijving

Vermoedelijk is er die zondagochtend om 3.40 uur op straat op de Wolphaertsbocht over en weer geschoten. In de omgeving van de Wolphaertsbocht werden geen gewonden aangetroffen, maar korte tijd later werd in het ziekenhuis een gewonde man opgenomen. Hij is slachtoffer maar ook verdachte in het onderzoek.



Direct na de melding is een onderzoek ingesteld. De bezoekers van het café zijn allemaal gefouilleerd. In de omgeving werden meerdere hulzen gevonden en in beslag genomen. Er is ook al gesproken met verschillende getuigen, maar meer getuigen zijn zeer welkom. Niet alleen mensen die iets gezien hebben, maar ook mensen die meer weten over bijvoorbeeld de aanleiding.



De gewonde man is een 24-jarige Rotterdammer. Omdat het vermoeden bestaat dat er over en weer is geschoten is hij slachtoffer maar eveneens verdachte in het onderzoek.



Het onderzoek is nog in volle gang. Het opsporingsteam komt graag in contact met mensen die iets hebben gezien of gehoord. Ook ontvangen rechercheurs graag camera of eventuele dashboardbeelden. Heeft u informatie wat het onderzoek kan helpen? Neem dan contact met ons op.