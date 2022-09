Vier vrouwen verdacht van inbraken Dordrecht

Vier vrouwen worden ervan verdacht dat ze op 28 juli in drie appartementen aan de Werf van Gips in Dordrecht hebben ingebroken. Uit de woningen zijn sieraden en geld gestolen. Dezelfde vrouwen die op de dag van de inbraak zijn vastgelegd door bewakingscamera’s, werden een week eerder, op 21 juli, ook al gefilmd in het gebouw. Mogelijk voerden ze toen een voorverkenning uit.

Omschrijving

De vrouwen lijken zich heel bewust van de camera’s en dragen sjaals en doeken om hun gezicht. Er zijn echter momenten waarop ze nog onbedekt te zien zijn, en we hopen dat er mensen zijn die hen op zo’n moment herkennen.

Bij het bekijken van de camerabeelden rijst het vermoeden dat één van de verdachten in verwachting is. Er lijkt een zwangerschapsbuik zichtbaar. Aangezien het ruim twee maanden geleden is dat deze beelden werden opgenomen, is het mogelijk dat de buik van deze vrouw nog meer zichtbaar is geworden of dat ze inmiddels bevallen is en een jonge baby heeft.

Heeft u meer informatie over deze verdachten of deze inbraken? Herkent u de vrouwen? Laat het ons weten!