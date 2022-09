Wie is de man die een vrouw betastte in de supermarkt op de Goudsesingel

Omschrijving

Donderdag 23 juni 2022 deed een 20-jarige vrouw boodschappen met haar vriend in de Albert Heijn, gevestigd aan de Goudsesingel in Rotterdam. Omstreeks 21:10 uur stond de vrouw, met haar vriend naast haar, met haar gezicht naar de koelvitrine gericht. Op dat moment werd de vrouw van achteren benaderd door de mannelijke verdachte. De verdachte betastte haar, te beginnen bij haar billen en verder tussen haar benen. Meteen hierna liep de man weer weg, de vrouw met stomheid geslagen achter latend.



De politie is op zoek naar de verdachte van deze aanranding en kotm graag in contact met mensen die de man op de beelden herkennen.