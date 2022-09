Verdachte straatroof Rotterdam gezocht

Dinsdagavond 5 juli zijn drie jongens beroofd onder bedreiging van een vuurwapen. Eén van de twee verdachten is aangehouden, we zijn nog op zoek naar de andere verdachte. Wie is hij?

Dinsdagavond 5 juli zijn drie jongens beroofd van hun spullen toen ze door het park achter de Paul Whitemansingel liepen. De twee verdachten hebben onder bedreiging van een vuurwapen de tasjes, uiteraard met inhoud, van de slachtoffers meegenomen. De verdachten zijn na de beroving richting de Paul Whitemansingel gelopen. Eén van de verdachte, de jongen met het groene vest, is inmiddels herkend en aangehouden. We zijn nog op zoek naar de tweede verdachte.

Vragen

Wie is de jongen gekleed in het zwart? Herkent u hem of heeft u meer informatie? Dan komen we graag in contact met u. U kunt dan bellen naar 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. U kunt ook gebruik maken van het tipformulier.