Verdachte van schietpartij Goudse Rijweg gezocht

Wat de precieze aanleiding was, is nog onduidelijk. Toch loopt begin september een woordenwisseling tussen twee groepen in een filiaal van Albert Heijn in Rotterdam-Rubroek helemaal uit de hand. Buiten escaleert de situatie en wordt er geschoten. De verdachte van het schieten wordt gezocht. Wie herkent de man op de beelden?

Omschrijving

Maandag 5 september om ongeveer 20.15 uur krijgen twee mannen in de Albert Heijn aan de Goudse Rijweg een woordenwisseling met een andere klant. Een paar minuten later verlaten de twee mannen de Albert Heijn, maar blijven bij de ingang in de buurt van de winkelwagentjes staan wachten. Even later arriveren in de supermarkt bekenden van de klant die eerder een woordenwisseling had en nog binnen was. Die horen en zien dat de twee mannen buiten staan te wachten en gaan vragen wat er aan de hand is. Dan volgt buiten een tweede woordenwisseling waarna er door één van de mannen wordt geschoten.



Twee slachtoffers van 17 en 19 jaar raken licht gewond door een zogeheten schampschot. Ze hoeven gelukkig niet mee met de ambulance. Maar dat de slachtoffers er wonderwel goed vanaf zijn gekomen, maakt het natuurlijk niet minder erg. Dat iemand om een woordenwisseling met een willekeurige onbekende een vuurwapen trekt en daadwerkelijk schiet, een man die zo handelt, moet zo snel mogelijk van straat af.

De schutter is een:

Donkergetinte man met halflange dreads met een normaal postuur

Blauw t-shirt

Lichtblauwe spijkerbroek

Donkere slippers met witte strepen

Witte sokken

Droeg een schoudertas

Vluchtroute: De schutter en de mede-verdachte zijn, te voet (rennend), gevlucht. Ze renden over het Goudseplein, via de Crooswijkseweg en de Koepelstraat in de richting Koningin Wilhelmina School.