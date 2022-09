Wie herkent deze sieradendieven?

Op vrijdag 6 mei 2022 rond 13.00 uur vond er een diefstal plaats in de juwelierszaak Siebel in winkelcentrum Alexandrium. Twee mannen nemen voor een groot geldbedrag sieraden mee. Het is onduidelijk hoe ze de kastjes hebben open gekregen. Wie weet wie de mannen zijn?

Verdachte 1 komt binnen en loopt rond en verlaat de winkel. Verdachte 2 komt binnen en leidt de medewerker af. Verdachte 1 komt weer binnen en loopt naar vitrine kast, haalt er wat uit en loopt de winkel uit.

Verdachte 2 stond nog even te praten en loopt daarna ook de winkel uit.

Wat opvalt, is dat verdachte 1, nadat hij de diefstal pleegde nog 1 min en 15 sec heen en weer blijft lopen langs de ingang. Nadat hij weg liep, verliet verdachte 2 ook direct de winkel.

Later bleek dat er 6 gouden sieraden waren weggenomen ter waarde van 5600-6000 euro.

De medewerkers kwamen er pas later achter. Hoe ze de vitrines hebben open gekregen is een raadsel. Die zitten altijd dicht.

Wie weet wie de twee mannen zijn?

Laat het weten via het tipformulier of bel met 0900-8844 of met 0800-7000 als u liever anoniem blijft.