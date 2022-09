Diefstal portemonnee - Rompertcentrum - 's-Hertogenbosch

Laatste update: 19-09-2022 | 00:00 Zaaknummer: 2022024936 Datum delict: 02-02-2022 Plaats delict: 's-Hertogenbosch

Op woensdag 2 februari werd de portemonnee met inhoud van het slachtoffer gerold in een winkel in het Rompertcentrum in 's-Hertogenbosch. Er zaten onder andere bankpassen in, waarmee later geld werd gepind.