Drugslabs – diverse locaties – Brabant

Het is één van de grootste problemen van Brabant; drugslabs en alle criminaliteit die daarbij komt kijken. Van drugsafval tot liquidaties. Maar wie zijn de kopstukken die profiteren van de miljoenenwinsten? In onderzoeken naar vijf opgerolde drugslabs zoeken wij daarover informatie.

Omschrijving

Leende (zaaknr: 2017038513)

Op een boerderij aan de Hoogeindseweg in Leende is in februari 2017 één van de grootste labs van Nederland aangetroffen. Een ware drugsfabriek. De politie schat dat er zo’n 150 kilo MDMA en 100 kilo amfetamine per dag gemaakt kon worden. Dat betekent een vermoedelijke dagomzet van 10 miljoen euro.

Uiteindelijk werden drie personen aangehouden, maar de opdrachtgever voor het lab werd nooit gevonden.

Eersel (zaaknr: 2020240323)

Op een manege aan de Stokkelen in Eersel is in oktober 2020 een enorme crystal meth lab ontdekt. De concentratie kwikdampen was er dusdanig hoog dat er gevaarlijke situaties konden ontstaan. Naast ruim 1500 kilogram methamfetaminepasta stuitten de rechercheurs ook op een kleine hoeveelheid methamfetamine-olie en diverse grondstoffen voor de productie van drugs en drugsafval.

Het schoonmaken van deze zeer professioneel opgezette drugsfabriek kostte de politie 175.000 euro. Vijf personen werden aangehouden, maar niet de hoogste baas.

Someren (zaaknr: 2020279392)

In Someren is op de Bergdijk een groot drugslab ontdekt tijdens een inval. Dat gebeurde op 24 december 2020. Bij de ontdekking zijn grote hoeveelheden chemisch afval gevonden en in een woning werden tientallen vuurwapens in beslag genomen.Er werd ook een hoeveelheid amfetamineolie aangetroffen en in beslag genomen. Duidelijk is dat we te maken hebben met een groot lab dat langere tijd heeft gedraaid en waar in potentie voor duizenden liters aan eindproduct kon worden gefabriceerd.

Ook in deze zaak zijn drie aanhoudingen geweest, maar de grote opdrachtgever ontbreekt.

Veghel (zaaknr: 2021040183)

Maandagavond 22 februari 2021 is in het centrum van Veghel, op de Hoofdstraat, een werkende drugslab aangetroffen. Het ging om een drugslab dat ingericht was voor de productie van crystal meth. Eerder op de avond kregen we een melding dat er een sterke chemische lucht rondom een pand aan de Hoofdstraat hing. Dankzij deze tip is de politie op het spoor gekomen van de drugslab die midden in een woonwijk stond.

We hebben toen een persoon aangehouden, maar wederom ontbreekt het spoor van de opdrachtgever.

Neerkant (zaaknr: 2020268227)

In de middag van donderdag 25 februari is op de Heitrak in Neerkant een lab gevonden. In een schuur is een werkende amfetamine lab ontdekt en vier mannen zijn toen aangehouden. Het lab zelf was niet groot, maar er stonden wel grote ketels waarin zij het product produceerden. Deze waren goed voor 1600 liter per stuk.

Op het rommelige terrein troffen agenten nog een aantal schuren aan met daarin duizenden liters drugsafval. Naast de vier aangehouden mannen is de opdrachtgever nog niet gepakt.

België

Ook over de grens in België worden regelmatig drugslabs ontdekt, zoals vorig jaar zomer in Merksplas. De man die hiervoor werd aangehouden was waarschijnlijk eerder al betrokken bij een ander lab op zijn manege in Oud-Turnhout. De politie vermoedt dat deze labs vanuit Nederland zijn aangestuurd.

Informatie gezocht

De recherche is op zoek naar meer informatie over deze drugslabs. Weet u wie er achter deze labs zit als opdrachtgever? Waar komen de grondstoffen vandaan? Of hebt u een vermoeden wie er nog meer bij betrokken kunnen zijn? Neem dan contact met ons op via de opsporingstiplijn 0800-6070 en dat mag ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).

Opvallend is verder dat het aantal drugsdumpingen lijkt af te nemen. Goed nieuws zou je denken. Alleen wordt er niet minder drugs geproduceerd. Dus dat afval moet ergens naar toe. Waar blijft dat? Het is een gevaar voor mens en natuur, dus we ontvangen ook daar graag meer informatie over.