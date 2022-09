Openlijk geweld - Victorialaan - 's-Hertogenbosch

Laat het ons weten via het tipformulier.

Op zaterdag 17 september ontstonden na de wedstrijd FC Den Bosch tegen Top Oss in het stadion in s-Hertogenbosch diverse vechtpartijen. Ook pleegden groepen supporters massaal vernielingen. De agressie richtte zich daarnaast tegen stewards en onze agenten. Een van de stewards werd mishandeld en liep een hoofdwond op en de ME werd bekogeld met stenen en fakkels. Ook twee agenten raakten lichtgewond. Door daadkrachtig op te treden pakten we al 11 verdachten op. We sluiten meer aanhoudingen niet uit en doen volop onderzoek.

Omschrijving

Nieuwsbericht

Lees meer over het verloop de rellen na de wedstrijd in ons eerder nieuwsbericht hier.

Vervolgonderzoek

Naast het bekijken van de camerabeelden wordt ook onderzoek gedaan naar de beelden van bodycams van onze agenten. We sluiten niet uit dat er nog meer aanhoudingen volgen.

Deze beelden worden mogelijk in een later stadium van het onderzoek openbaar gemaakt. Wil je voorkomen dat jij hierop herkenbaar te zien bent? Meld je dan nu bij de politie!

Getuigen en/of (camera)beelden gezocht

We zoeken getuigen en/of mensen die camerabeelden hebben. Alle informatie over het geweld na de wedstrijd is welkom. Dat kan van één van de onderstaande mogelijkheden.