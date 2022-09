Spoofing - Schaapsveldje - 's-Hertogenbosch

Een man pint met een pas die niet van hem is. De pas is namelijk van een slachtoffer die eerder gebeld werd door een nep bankmedewerker.

Omschrijving

het slachtoffer trapte er helaas in en gaf zijn pas en pincode af. Daarna is zijn rekening voor duizenden euro's geplunderd. De dader staat goed op de beelden, dus hij zou haast wel te herkennen moeten zijn.

Signalement

- man

- ongeveer 180 cm

- dun postuur

- ongeveer 25 tot 30 jaar oud

- sprak goed Nederlands, geen hoorbaar accent

Heeft u een vermoeden wie dit is of waar de politie hem kan vinden? Laat het weten! Neem contact op via de tiplijn 0800-6070 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.