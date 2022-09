Winkeldiefstal met geweld - Veestraat - Helmond

Omschrijving

Binnen enkele minuten hebben ze zo tien telefoons losgerukt en rennen er mee de winkel uit. Alles staat op bewakingsbeelden, inclusief het aankomen en wegrennen van de twee daders. Het gebeurde op 10 mei van dit jaar, tegen de klok van één uur. Tussen de winkelende mensen komen de twee daders aangelopen. Regelrecht op hun doel af. We schatten ze op zo’n 25 jaar en ze zijn allebei licht getint. De ene man draagt sportkleding van het merk Adidas en een petje. De ander draagt een zwart jack van het merk Fila. Eenmaal binnen laten ze er geen gras over groeien. Medewerkers of niet, klanten of niet, ze hebben maar één doel voor ogen. En dat is zoveel mogelijk telefoons meenemen. En dat gaat niet zomaar, want die liggen niet gewoon los op tafel. Ook dat maakt ze niks uit. Ze trekken ze los en als dat niet meteen lukt geven ze nog een paar harde trappen. Je zou bijna denken dat de telefoons zo niet krasloos meegaan. Het maakt allemaal niets uit, met grof geweld graaien ze zo een tiental telefoons en tablets bij elkaar. Via de Smalle Haven vluchtten de daders weg in de richting van de Kegelbaan. Hoe en waarmee ze verder zijn gevlucht, is niet bekend. Maar als u er meer over kunt zeggen, laat het dan zeker weten!

Help ons mee de daders te vinden. Let ook goed op bij de online aanschaf van elektronica. Hier werden Iphones, Samsung telefoons en tablets gestolen. Grote kans dat ze online te koop worden aangeboden. Valt u dit op, meld het ons dan!