Zware mishandeling - Stationsplein - 's-Hertogenbosch

Laatste update: 13-09-2022 | 10:40 Zaaknummer: 2022078691 Datum delict: 17-04-2022 Plaats delict: 's-Hertogenbosch

In de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 april wordt een 19-jarige man vlakbij het station van Den Bosch ernstig mishandeld. Het is kwart over vier in de ochtend als hij zijn schoenen uitdoet en zijn voeten in het koele water van de fontein steekt. Het trekt de aandacht van een groepje dat verderop staat bij de taxistandplaats.