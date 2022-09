Straatroof – Recessenplein - Maastricht

Op 12 juli wordt in Maastricht op klaarlichte dag op brutale wijze een 89-jarige vrouw beroofd. In haar appartementencomplex wordt ze beroofd van haar portemonnee en wordt er middels haar pinpas 800 euro buit gemaakt. Nader onderzoek wijst uit dat de verdachten hun slachtoffer al even ervoor op het oog hadden bij de supermarkt. Daar werd haar pincode ook achterhaald toen ze nietsvermoedend haar boodschappen afrekende.

Omschrijving

Die middag gaat de 89-jarige vrouw boodschappen doen in een winkelcentrum in de wijk Malberg. Daar rekent ze af met haar pinpas. Twee mannen houden dit nauwlettend in de gaten en weten op die manier haar pincode te achterhalen. Ze achtervolgen het beoogde slachtoffer vervolgens naar haar woning in een appartementencomplex op het Recessenplein in Maastricht.

Wanneer de vrouw daar tussen 15:45 en 16:00 uur in de lift stapt, lopen de twee mannen met haar mee de lift in. Ze pakken het slachtoffer vervolgens bij haar handen vast, bedekken haar ogen en beroven haar van haar portemonnee. De vrouw loopt daarbij letsel aan beide polsen op en blijft in geschrokken toestand achter. De twee verdachten gaan vervolgens naar een pinautomaat en pinnen hier met de pas van hun slachtoffer 800 euro.

De verdachten zijn goed vastgelegd op beeld. Beelden die nu verspreid worden via een SpeurMee-video. Herkent u de verdachten van deze zeer brutale straatroof? Heeft u meer informatie over hun identiteit? Neem dan contact op. Dat kan via 0800-6070, onderstaand tipformulier of via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).