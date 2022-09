Cashtrap - Dalempromenade - Tilburg

Deze man zoeken we in verband met een cahtrap bij een pinautomaat. Een cashtrap is eigenlijk een soort afdekplaatje dat hij voor de uitgiftemond van de geldmaat vastmaakt.

Omschrijving

Het geld van de volgende klant die wil pinnen blijft daar dan achter steken. En voila. Zo kan deze man, of een collega van hem, het geld dan stelen. Weer zo’n gehaaide manier om mensen geld afhandig te maken. Check dus ook altijd even als u pint of alles met de geldautomaat in orde is.