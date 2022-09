Drie woningovervallers Stavangerstraat gezocht

De politie is dringend op zoek naar de identiteit van drie woningovervallers. Deze overvallers hebben op woensdag 14 september rond 12.00 uur een woning overvallen aan de Stavangerstraat in Den Haag. Bij deze woningoverval werd een van de slachtoffers gewond naar het ziekenhuis vervoerd.

Het onderzoek is nog in volle gang en het onderzoeksteam is op zoek naar getuigen en beelden. Op dit moment zijn er nog geen aanhoudingen verricht.

Vragen

Herkent u deze verdachten of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Voor een vertrouwelijk gesprek kunt u contact opnemen met het Team Criminele Inlichtingen (TCI) 06- 57876279.