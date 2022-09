Bankhelpdeskfraude Zoetermeer

Omschrijving

Met een smoes werd het oudere echtpaar er van overtuigd dat zij hun bankpassen en pincodes moesten afgeven aan een zogenaamde medewerker. Even daarna stond er een zogenaamde medewerker van de bank aan de deur van het oudere echtpaar. Met deze bankpassen werd er gepind bij winkelcentrum Meerzicht in Zoetermeer. Vanavond in de uitzending worden er camerabeelden getoond van deze pinner. Op de beelden is te zien dat het gaat om een minderjarige jongen en dat is de reden om hem niet volledig herkenbaar te tonen.