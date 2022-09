Mishandeling Leiden

Omschrijving

Het slachtoffer is tot sluitingstijd met vrienden in een cafe aan de Marktsteeg in Leiden geweest. Als het slachtoffer buiten komt krijgt hij direct klappen op zijn hoofd en gezicht. Er staan verschillende mensen om hem heen en meer en meer mensen geven hem klappen. Het slachtoffer weet weg te vluchten en de politie wordt gebeld. In het ziekenhuis wordt een hersenschudding en een gebroken neus geconstateerd. Verder is het slachtoffer helemaal bont en blauw geslagen en heeft overal kneuzingen. In de uitzendig worden er camerabeelden getoond van een verdachte. Ook komt de politie graag in contact met getuigen.