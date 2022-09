Mishandeling Haarlemmerstraat Leiden

Omschrijving

Rond 05.00 uur was het latere slachtoffer wat gaan eten met twee vrienden in een eetgelegenheid op de Turfmarkt. In dezelfde eetgelegenheid zaten ook drie andere mannen er ontstond een tussen de twee groepen een dreigende sfeer. Op de Haarlemmerstraat raken de twee groepen met elkaar op de vuist. Bij deze vechtpartij wordt het latere 18-jarige slachtoffer door een van de drie mannen uit de andere groep met een scherp voorwerp op zijn wang geslagen. Hij doet dit met zoveel kracht en geweld dat hij letterlijk een gat in de wang van de 18-jarige slaat. Naast dat de politie op zoek is naar de verdachte willen we ook in contact komen met twee belangrijke getuigen. Twee meisjes lijken de mannen ter verantwoording te roepen. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de verdachte.