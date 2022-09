Overval garage Leiden

Op zaterdag 18 juni rond 16.00 uur heeft er in een garage aan de Weversbaan in Leiden een overval plaats gevonden.

Een 16-jarige stagiair is op dat moment alleen in de showroom aanwezig als hij een tijdje een man tussen de auto’s buiten ziet rondlopen. Als de man uiteindelijk binnen loopt gaat de stagiair al klaar staan om hem te ontvangen. Ineens haalt de man een mes tevoorschijn en bedreigt hem. Hij eist geld, maar dat is er niet. De overvaller draagt donkere kleding, een zwart Nike Tech vest met capuchon en een zwarte broek en zwarte sneakers. De man is ongeveer 1.75-1.80 meter lang en tussen de 18-25 jaar oud.

Vragen

Herkent u de verdachte of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Voor een vertrouwelijk gesprek kunt u contact opnemen met het Team Criminele Inlichtingen (TCI) 06- 57876279.