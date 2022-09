Echtpaar overvallen in Heerlen

Die garage is gelegen onder de Parkflat aan de Putgraaf. De ingang die de slachtoffers gebruikten ligt aan de straat Mariabad. Eenmaal binnen werden ze rond 19.15u overrompeld door drie overvallers. De man van het echtpaar probeerde zich te verzetten, maar werd geslagen en ruw tegen een muur gesmeten.

Ernstig letsel

Van het echtpaar werden hardhandig twee Rolex-horloges afgenomen. Ook werd contant geld uit de handtas van de vrouw gestolen. Nadat de daders allebei de slachtoffers aan een trapleuning vastbonden met tie-wraps, sloegen ze op de vlucht.

Later in het ziekenhuis werd goed duidelijk hoeveel geweld de overvallers hadden gebruikt. Het mannelijke slachtoffer had een hersenschudding opgelopen en op twee plekken een breuk in een oogkas.

Uw tip kan van belang zijn

Heeft u wellicht meer informatie? Neem alstublieft contact op met de politie. Dat kan ook anoniem bij ‘M’.