Explosie boekhandel Bilderdijkstraat

Op 4 augustus 2022 schrikken bewoners van de Bilderdijkstraat te Amsterdam uit hun bed door een heftige en harde knal. Iets voor 02.00 uur heeft er een explosie plaatsgevonden bij een boekhandel. In de brievenbus van de boekenwinkel worden restanten van een explosief voorwerp aangetroffen. De voorruit van de winkel is in zijn geheel naar buiten gesprongen. De twee mannen die hiervoor verantwoordelijk zijn, staan op beeld.

Omschrijving

In deze zaak is er sprake van twee verdachten. Zij staan goed op beeld als ze een explosief voorwerp aansteken en aan de winkel bevestigen. Zij kunnen als volgt worden omschreven:

Verdachte 1:

- Man

- Lang en breed geschouderd postuur

- Lichte tot licht getinte huidskleur

- Flinke donkergekleurde baardgroei

- Draagt een wit capuchonvest met zwarte broek, donkerkleurige schoenen en een zwart petje

Verdachte 2:

- Man

- Lichte huidskleur

- Heeft een vlassig, dun snorretje

- Draagt een Nike-joggingbroek, een Nike-vest (zwart en grijs van kleur), witte sneakers en een donker petje met groot embleem.



Explosies in Amsterdam

De afgelopen tijd wordt Amsterdam meerdere malen opgeschrikt door explosies, veelal bij ondernemingen. Het moge duidelijk zijn dat de gevaarsetting voor omwonenden en omstanders gigantisch is en zorgt voor levensgevaarlijke situaties. Elke explosie staat op zich en wordt uitgebreid onderzocht, maar de recherche kijkt ook naar mogelijke verbanden tussen verschillende explosies en met welk doel dit wordt gedaan. Hoe dan ook: de daders moeten zo snel mogelijk worden gestopt.

Levensgevaarlijk

Gelukkig is er in deze zaak alleen sprake van vernielde goederen, maar voor de bewoners van de Bilderijkstraat, en de mensen op straat, is deze situatie natuurlijk levensgevaarlijk. In een paar seconden tijd weten deze twee verdachten de gehele pui van de winkel te vernielen en een ravage achter te laten, met vele euro’s aan schade aan gevolg. Wij willen dan ook graag weten wie hiervoor verantwoordelijk zijn en wat hun motief is om een boekhandel zo rigoureus te vernielen.

Neem contact op

Herkent u de mannen op de beelden of heeft u andere informatie in de zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.