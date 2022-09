Bedrijfsinbraken – Steenwijk - Tuk

Laatste update: 15-09-2022 | 00:00 Zaaknummer: 2022365592 Datum delict: 11-08-2022 Plaats delict: Steenwijk/Tuk

In de nacht van 10 op 11 augustus werd er in meerdere bedrijfspanden ingebroken in Tuk en Steenwijk. Er vonden twee bedrijfsinbraken plaats op industrieterrein Groot Verlaat in Steenwijk, twee aan de Dolderweg in Tuk en twee aan de Roomweg in Tuk. Omdat de terreinen op steenworp afstand van elkaar liggen, houdt de politie er rekening mee dat deze inbraken door dezelfde (groep) inbrekers zijn gepleegd.