Pinnen met gestolen bankpas Slotermeerlaan

Op vrijdag 20 mei 2022 wordt een mevrouw, woonachtig op de Slotermeerlaan in Amsterdam, rond 12.00 uur gebeld op haar huistelefoon. Er hangt een zogenaamde mevrouw Jansen aan de lijn, die haar vertelt dat er vreemde transacties gaande zijn op haar bankrekening. In de daarop volgende minuten wordt het slachtoffer onmiskenbaar het slachtoffer van een babbeltruc. Door haar op slinkse wijze haar bankpassen en pincodes te ontfutselen, wordt er binnen het uur geld opgenomen door een nog onbekende man bij een Geldmaat aan de Slotermeerlaan. Hij staat goed op beeld, dus mogelijk dat iemand hem (her)kent. Kijkt u mee naar de beelden?

Omschrijving

Op deze gehaaide manier wordt in slechts een korte tijd ruim 6500 euro van haar en haar man bankrekening gestolen.

Trucs

De zogenaamde bankmedewerker doet er alles aan om het slachtoffer gerust te stellen en haar te verzekeren dat het toch echt allemaal nodig is. Ter verificatie moet ze bijvoorbeeld het rekeningnummer van haar gezamenlijke rekening opnoemen. Ook krijgt het slachtoffer een code te horen die zij ter controle moet vragen aan de persoon die haar pinpas komt ophalen. Het slachtoffer spreekt zich uit over haar verbazing, omdat de bankmedewerker die aan de deur komt, er binnen enkele minuten al is. De bankmedewerker aan de telefoon verzint dat de bank uit voorzorg mensen heeft rondrijden, omdat dit heel vaak gebeurt. Een onzinnig verhaal, zo blijkt achteraf.

Trap er niet in!

Criminelen verzinnen allerlei trucs om misbruik te maken van ouderen en hun bankgegevens, om zo onwetende slachtoffer te bestelen van hun geld. Wees alert, trap er niet in en praat met ouderen in uw omgeving.

Signalement

In deze zaak is er sprake van een verdachte die geld op neemt met een gestolen bankpas. Hij doet dat tussen 13.46 en 14.05 uur tot tien keer toe bij een Geldmaat aan de Slotermeerlaan. De verdachte kan als volgt worden omschreven:

- Man

- Getinte huidskleur

- Donkere baardgroei, ongeschoren gezicht

- Donker, hoog opgeschoren haar met korte krulletjes

- Normaal postuur

- Draagt een blauw/groene North Face jas met zwarte vakken

- Draagt zijlings een tas met een geel detaill over zijn schouder

- Draagt een donkere broek en zwarte sneakers

- Heeft een iPhone in zijn hand terwijl hij pint

Vragen

Herkent u de pinnende man op de beelden of heeft u andere informatie in de zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.