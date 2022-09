Zware mishandeling in club aan Rembrantplein

Een gezellige uitgaansnacht veranderde voor het slachtoffer in een nachtmerrie - met een ziekenhuisbezoek, veel pijn en een slecht zicht als gevolg. In de nacht van vrijdag 3 op zaterdag 4 juni is het slachtoffer zwaar mishandeld in een club aan het Rembrandtplein. Wanneer een vriend van hem het aan de stok krijgt met iemand, en het slachtoffer deze ruzie probeert te sussen, krijgt hij opeens een harde klap met een glas van een onbekende man. Naar deze man is de recherche op zoek. Kent of herkent u de man op de beelden?

Omschrijving

Glas

Het 22-jarige slachtoffer is die nacht met een paar vrienden in de nachtclub. Het slachtoffer wil een vriend van hem en een onbekende man, die over iets aan het discussiëren zijn, uit elkaar halen, Maar dan loopt het uit de hand. Nog een persoon is bij het drietal komen staan en deze onbekende man geeft het slachtoffer opeens een keiharde klap in zijn gezicht met een glas. Het slachtoffer tuimelt en valt van de trap. Hij voelt direct een scherpe pijn in zijn ogen, proeft bloed en voelt overal scherpe stukjes glas zitten. Tot twee keer toe valt het slachtoffer flauw en hij wordt met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar wordt hem verteld dat hij, naast vele verwondingen aan zijn gezicht, ook het hoornvlies van zijn ogen ernstig is beschadigd.

Signalement

De man die het glas stuk slaat op het gezicht van het slachtoffer, kan als volgt worden omschreven:

- man

- kort donker opgeschoren haar;

- donker baardje;

- droeg een gewatteerde Moncler jas met capuchon met bontkraag

- droeg een gescheurde spijkerbroek en lichte schoenen

Vragen

Wie kent of herkent de onbekende man op de beelden, die in de club een glas stuk slaat op het gezicht van het slachtoffer? Of heeft u andere informatie in de zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.