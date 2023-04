Overval drogisterij - Euterpedreef - Utrecht

Omschrijving

Rond 16.00 uur komt er een melding binnen bij de meldkamer dat er een overval is geweest op een winkel aan de Euterpedreef. Een man is de winkel binnen gegaan, bedreigt de 23-jarige caissière en er vervolgens met buit vandoor gegaan. Meerdere agenten gaan direct ter plaatse. En in de omgeving wordt gezocht naar de verdachte. Helaas was hij nergens meer te vinden.

De recherche onderzoekt deze zaak en komt graag in contact met mensen die iets weten over de overval. Er zijn camerabeelden waar de verdachte op staat. Hopelijk herkent iemand de verdachte van de beelden.

Signalement verdachte:

lichte huidskleur

rond de 180 centimeter lang

tussen de 20 en 25 jaar oud

donkere wenkbrauwen

donkergroene jas met capuchon

zwart mondkapje op zijn gezicht

donkerblauwe spijkerbroek

zwarte schoenen

De overval heeft grote impact op de caissière. Het was en angstige gebeurtenis. Ze heeft er nog altijd last van.