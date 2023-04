Straatroof – Antwerpenhaven - Purmerend

Een 50-jarige ondernemer uit de gemeente Purmerend is in 2022 twee keer slachtoffer van een gewelddadige straatroof. In oktober van dat jaar is er ook geprobeerd zijn woning in Zuidoostbeemster te overvallen.

Omschrijving

Van de tweede beroving op 9 september 2022 vroeg de politie al eerder aandacht in het tv-programma Opsporing Verzocht. Onder bedreiging van een vuurwapen en een mes moest het slachtoffer onder meer zijn Rolex-horloge afgeven. Die uitzending heeft nog niet tot herkenning van de daders geleid maar er zijn wel ontwikkelingen in de zaak. In de uitzending van dinsdag 11 april vraagt de politie wederom aandacht voor de zaak.

Eerste straatroof

De beroving op 21 april 2022 is niet door camera’s vastgelegd, maar de vermoedelijke verdachten kort ervoor wel. Van die twee mannen heeft degene met de oranje jas een wat lichtere huidskleur dan de ander en ook lijkt hij wat slanker.

Toyota Yaris

Uit de camerabeelden van die dag blijkt dat er waarschijnlijk nog een dérde persoon bij het misdrijf betrokken was. Deze bestuurde een zwarte Toyota Yaris en gaf, al rijdend, iets af aan een andere verdachte. Dat ging niet helemaal vloeiend. Het voorwerp, vermoedelijk de buit, belandde in eerste instantie op het wegdek.

Poging woningoverval

In de vroege ochtend van donderdag 20 oktober 2022 stond, bij de woning van het slachtoffer in Zuidoostbeemster, zijn vrouw ineens oog in oog met drie in het zwart geklede mannen. Ze was buiten gaan kijken omdat de honden bleven blaffen.

Het drietal gooide haar tegen de grond en sloegen haar in het gezicht. Gelukkig kwamen op het geschreeuw van de vrouw twee bouwvakkers af die in de buurt aan het werk waren. Dat bleek genoeg om de daders te verjagen.

Lichtblauwe VW Golf

Het lijkt erop dat de drie mannen een woningoverval wilden plegen. Eén van hen heeft in de tuin van de slachtoffers zijn zwarte iPhone 11 verloren; mogelijk zegt dat iemand iets. Daarnaast is – langs de N244 richting Alkmaar – een sporttas gevonden die van de daders kan zijn geweest.

Twee dagen eerder, op de 18e, werd vermoedelijk een voorverkenning vastgelegd door camera’s van buurtbewoners. Drie onbekende mannen in donkere kleding liepen er rond én er werd een lichtblauwe Volkswagen Golf gefilmd. Zo’n zelfde auto is door getuigen ook gezien rondom het incident van 20 oktober.