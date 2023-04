Woningoverval - Stadskwekerij - Zaandam

Signalement daders De daders hebben een donkere huidskleur. Volgens het slachtoffer zijn ze mogelijk van Surinaamse of Antilliaanse afkomst. Ze spraken Nederlands. Het drietal maakte gebruik van een Witte Volkswagen Transporter. De politie heeft dit voertuig nog niet teruggevonden. Het is mogelijk dat de daders er nog steeds gebruik van maken.

Twee van de daders doorzochten intussen tevergeefs zijn huis op zoek naar geld. Vervolgens moest het slachtoffer mee de woning in om onder dwang aan te wijzen waar zijn geld lag. Achteraf is het slachtoffer in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen, waaronder kneuzingen aan zijn gezicht.

Vragen

- (her)kent u de daders?

- weet u wie hierbij betrokken zijn?

- heeft u informatie over de witte Volkswagen Transporter?

- of heeft u andere informatie over deze zaak?

Neemt u dan contact op met de politie via bijgaand tipformulier of telefonisch met de Opsporingstiplijn via 0800-6070. Liever anoniem? Dat kan via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Graag met vermelding van zaaknummer: 2022179086