Overval supermarkt - Steijnlaan - Den Haag

Op camerabeelden is te zien dat de verdachte de supermarkt inloopt en direct naar de servicebalie loopt. Hij legt een plastic zak op de balie en bedreigt hier medewerkers met een steekwapen. Zij moeten het geld stoppen in een plastic tas. Vervolgens verlaat de verdachte de supermarkt.

Vragen

Heeft u informatie over deze verdachten of heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Voor een vertrouwelijk gesprek kunt u contact opnemen met het Team Criminele Inlichtingen (TCI) 088-9647543.