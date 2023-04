Winkeldiefstal - Stadshart- Zoetermeer

Op zaterdag 15 oktober hebben twee mannen in een winkel in het Stadshart in Zoetermeer uit een vitrinekast een horloge en een zonnebril weggenomen. De twee mannen zijn goed in beeld gebracht.

Bij deze diefstal hebben de twee mannen het personeel afgeleid. Een van de twee mannen gaat met zijn rug naar de medewerkers van de winkel staan en houdt zijn jas 'open', waardoor hij het zicht ontneemt op de vitrinekast. Dan pakt één van de twee iets uit de vitrinekast en geeft dit aan de ander. Hij stopt het in zijn jaszak en samen lopen zij de winkel weer uit. De buit is ongeveer 350 euro. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de twee mannen.

Vragen

Heeft u informatie over deze verdachten of heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.