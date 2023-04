Aanranding- Stationsplein - Leiden

Op zaterdagavond 21 januari zijn meerdere vrouwen door een onbekende man lastig gevallen op het Centraal Station in Leiden en in een trein naar Alphen aan den Rijn. Van deze onbekende man zijn er goede beelden.

Omschrijving

In een klaarstaande trein loopt deze onbekende man met één van de slachtoffers mee. Op het balkon van deze trein wordt dit slachtoffer door de man aan haar billen aangeraakt. De conductrice is ook lastig gevallen in de trein waarna zij de man de trein heeft uitgezet. Op dat moment wist zij nog niet dat deze man al meerdere vrouwen had lastig gevallen. Ook op het Centraal Station is een slachtoffer door deze man lastig gevallen. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van deze onbekende man.