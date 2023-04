Bankhelpdeskfraude - Skagerrak - Hoofddorp

Op vrijdag 4 november is een inwoner uit Leimuiden opgelicht. De man die met de weggenomen bankpas heeft gepind is goed in beeld gebracht.

Na ontvangen een neplink van een bank werd het slachtoffer door een zogenaamde bankmedewerker opgebeld. Na dit telefonisch gesprek kreeg het slachtoffer bezoek van een zogenaamde medewerker. De bankpas werd later opgehaald. Met deze bankpas is geld opgenomen bij een geldautomaat in Hoofddorp. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de pinner.

Vragen

Heeft u informatie over deze verdachte of heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 088-9645044. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.