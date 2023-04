Explosie - Brabantsestraat - Rotterdam Zuid

Omschrijving

Rond middernacht klonk er een harde knal in de Brabantsestraat. Er was een explosief afgegaan op de derde etage bij de voordeur van een woning. Een ruit van de woning was gesneuveld. Gelukkig is er niemand gewond geraakt, maar dit had ook heel anders kunnen aflopen. Op beelden is te zien dat vier mannen het gebouw betreden. Na enkele minuten rennen ze naar buiten, vlak voordat de explosie plaatsvindt.



Wie zijn de mannen die verantwoordelijk zijn voor deze explosie? Herken jij hen of heb je andere informatie over de explosie? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of meld het anoniem via: 0800-7000. U kunt uw tip ook achterlaten via het onderstaande formulier.