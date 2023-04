Straatroof - Peppelweg - Rotterdam Noord

Omschrijving

Drie jongens met een bivakmuts op spraken donderdag 23 maart, even voor 00.00 uur, het slachtoffer op straat aan. Eén van de drie jongens dreigde met een vuurwapen en sloeg het slachtoffer daarmee op zijn hoofd. De drie jongens gingen er in een zwarte auto vandoor met de telefoon van het slachtoffer. De auto reed langs de Hema en sloeg daarna rechtsaf de Kastanjesingel op.



Het slachtoffer belde de politie. Ondanks een zoekslag in de omgeving, zijn de drie jongens niet meer aangetroffen. Het slachtoffer is nagekeken door het ambulancepersoneel, hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis.



Getuigen gezocht

Heeft u iets gezien of gehoord wat kan helpen in het onderzoek naar deze beroving? Of heeft u camerabeelden (denk ook aan dashcambeelden en videodeurbelbeelden)? Bel dan met de politie via 0900-8844 of vul het tipformulier hieronder in. U kunt ook anoniem uw tip doorgeven via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.